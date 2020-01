Chiusura pre-natalizia del ponte sul fiume Marecchia, l'intervento di Borgonzoni

"La chiusura pre-natalizia del ponte sul fiume Marecchia, a Verucchio, ha portato enormi danni economici per le attività della zona, insostenibili disagi ai cittadini e, se ciò continuerà (ipotesi ad oggi prospettata), tra pochi giorni, di fronte alla riapertura di scuole, uffici e aziende, l'intera Valmarecchia sarà nel caos. C'è da chiedersi perché si sia arrivati a questo punto. Per questo ho interrogato il ministro De Micheli, che è pure emiliano-romagnola, per sapere chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza, perché si è arrivati alla chiusura e quali soluzioni immediate intenda mettere in campo. Più che di passeggiate elettorali, alla maniera del mio avversario del Pd, le comunità locali avrebbero avuto bisogno di risposte , di adeguate manutenzioni alla struttura e all'alveo del fiume su cui insiste, di azioni di prevenzione e di attenzione puntuale. Ma, evidentemente, tutto questo, negli anni, è mancato, nonostante le tante segnalazioni e denunce arrivate anche da alcuni consiglieri comunali". Così Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.