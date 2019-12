Circonvallazione Santa Giustina, Croatti (M5S): "Parere favorevole della Commissione, ora avanti tutta"

Venerdì la commissione di valutazione impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente ha espresso parere favorevole al progetto di variante all’abitato di Santa Giustina. "Un parere atteso, arrivato con alcuni mesi di ritardo rispetto alle previsioni (fine estate), per alcune integrazioni volontarie presentate dal proponente ANAS. È un passaggio fondamentale che consente ora ai tecnici di lavorare sul progetto esecutivo, arrivare alla conferenza dei servizi entro fine estate e indire la gara per l’aggiudicazione dei lavori entro fine 2020. Questa circonvallazione è progettata da ANAS ed è interamente finanziata con risorse assegnate dal CIPE attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). È ipotizzabile che l’apertura dei cantieri avvenga nella seconda metà del 2021 e che la durata dei lavori sia tra i 550 e i 600 giorni”. Spiega il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

“La circonvallazione di Santa Giustina è opera indispensabile, attesa dai cittadini della frazione riminese per migliorare la viabilità e la qualità della vita della zona, duramente colpita da troppo traffico e da elevati livelli di inquinamento. Per rispetto di quei cittadini, che in questi anni si sono battuti con forza per ottenere questa variante, non si deve perdere ulteriore tempo e velocizzare tutti quei passaggi che porteranno all’apertura dei cantieri. Nel frattempo continueremo a monitorare con attenzione l’iter di questa circonvallazione, così come fatto in questi mesi” ha concluso Croatti.