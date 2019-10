Commercio, arriva il "cartellino giallo" per le attività che sgarrano la prima volta

Arriva anche a Rimini la diffida amministrativa per i commercianti e non solo. Questa sera dal Consiglio comunale arriva infatti il via libera a larga maggioranza, 20 voti favorevoli e tre astensioni. Si tratta, spiega questa sera in Consiglio comunale l'assessore competente Jamil Sadegholvaad, di una "sorta di cartellino giallo" per imprenditori colti in una serie di irregolarità, con un periodo per sanarle in modo da non far scattare la sanzione. Come da legge regionale, aggiunge, è applicabile, nel commercio, somministrazione di bevande, divieto fumo e artigianato in pubblico." La diffida non è rinnovabile e non opera per chi è già stato diffidato nei cinque anni precedenti. Può per esempio scattare per un commerciante che si dimentica di esporre l'orario di apertura o per la omessa indicazione dei prezzi di vendita. Simone Bertozzi del Partito democratico lo trova un "provvedimento di buon senso, ma perchè arriva così in ritardo?", chiede. Mentre Davide Frisoni di Patto civico sottolinea l'importanza del secondo controllo e di come il regolamento vada nella direzione opposta molto contenti. Dai banchi dell'opposizione Carlo Rufo Spina di Forza Italia trova "il regolamento positivo". Per Gennaro Mauro del Movimento per la sovranità "avere aspettato tanto tempo è stato molto grave", anche perchè la multa per la mancata esposizione degli orari è di 1.000 euro. Anche Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia esprime voto favorevole: si fa leva sulla responsabilità dei cittadini, sottolinea rimarcando che "la Regione non ha ancora emesso le linee guida". Infine Filippo Zilli di Obiettivo civico ritiene la diffida "uno strumento molto utile".