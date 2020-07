Consiglio sul parco eolico, Gennaro Mauro lancia una stoccata a Gnassi

Il progetto di un impianto eolico davanti alla costa riminese è uno dei temi più caldi di questa estate e sarà anche l’oggetto del consiglio comunale di Rimini che si tiene stasera alle 18.45. A richiedere il consiglio tematico è stata la minoranza con un ordine del giorno presentato dal consigliere Gennaro Mauro (Movimento nazionale della Sovranità) che anticipa anche per fermare il progetto "c’è bisogno di un territorio unito nelle sue rappresentanze politiche di centrosinistra e centrodestra".

Mauro evidenzia inolte che bisogna “comprendere se le parole di condanna espresse da Gnassi siano solo di circostanza. Un tema così importante merita un’approfondita trattazione e lo faremo anche in assenza del sindaco che ormai snobba da anni i lavori del consiglio comunale. Non ci stancheremo mai di denunciare che il suo atteggiamento svilisce il ruolo e le funzioni dei consiglieri comunali, e dal centrodestra gli ricordiamo che Rimini non ha bisogno di un uomo solo al comando che decide tutto sulla testa di tutti nelle stanze segrete di palazzo Garampi. La città ha bisogno di processi di partecipazione e condivisione attraverso un serio coinvolgimento di tutte le forze politiche e delle realtà associative cittadine".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul progetto il consigliere di minoranza sottolinea le "tantissime criticità: dall’assenza del vento necessario, all’impatto ambientale e sull’avifauna fino all’assenza di vantaggi “in termini di riduzione del costo dell’energia elettrica per i riminesi".