Donne e Lavoro, il presidente Santi attacca Coriano: "Chi pensa male è perché agisce nel male"

In una dichiarazione congiunta, il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, e la consigliera provinciale con delega alle Politiche di Genere e Pari Opportunità, Giulia Corazzi, rispondono con toni accesi al Comune di Coriano:

“Il Comune di Coriano ha deciso di non partecipare al progetto “Lavoro! Libere tutte”, per una cultura di parità di genere e contro le discriminazioni, concepito insieme da circa 50 soggetti tra Comuni e associazioni, oltre che dalla Provincia e dalla Regione Emilia-Romagna, che su questi temi investe da molto tempo. La stessa Provincia, che ha fra le sue funzioni la lotta alle discriminazioni, in particolare nel mondo del lavoro, oltre che svolgere la sua funzione di coordinamento ha messo risorse proprie e realizzato progetti condivisi col mondo dell’associazionismo sociale, sindacale e imprenditoriale. I Comuni e le Unioni del territorio hanno scelto di creare un unico grande progetto di rete insieme alla Provincia, un progetto strategico che risponde concretamente alle esigenze delle donne. Tutto il territorio sta comprendendo il valore del lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi. Solo per pochi questa buona pratica pare essere sconosciuta. E’ legittimo che un Comune si tenga fuori, magari perché i suoi amministratori ritengono di non averne necessità. E’ legittimo. Non è invece accettabile da chi ha lavorato e ha investito in impegno e risorse economiche e non è giusto per le associazioni di volontariato sentirsi dire che si tratterebbe di iniziative elettorali, e questo all’unico scopo di giustificare la sottovalutazione o il disinteresse di chi lo afferma. Non la si può sempre buttare in politica, non ci si può sempre considerare in campagna elettorale. Chi vede ogni azioni in chiave elettorale significa che nel proprio agire lega tutto all’interesse della propria parte e non della comunità, perché, come recita il detto spesso chi pensa male a priori è perché agisce nel male.”