Coronavirus, Montevecchi (Lega): "Sarebbe stato meglio rimandare apertura cantieri non urgenti"

"In questo momento storico delicato e difficile, in cui c’è in gioco la salute di tutti noi e dei nostri cari, insieme al futuro sociale ed economico di questa terra, mi chiedo se non sarebbe stato più opportuno attendere qualche settimana per la riapertura dei lavori di cantieri come quello per la realizzazione del Museo Fellini". E' la riflessione del consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi, "considerando anche l’ordinanza della Regione del 24 marzo, attraverso cui sono stati sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti alla messa in sicurezza del territorio, quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici (realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e manutenzione rete stradale)".

"In ogni modo, è necessario che tutte le categorie, costrette a qualsiasi titolo a lavorare, siano messe nelle condizioni per farlo in massima sicurezza, con l'opportuna vigilanza sul rispetto delle regole e la necessità di sottoporre a tampone tutti gli operai impegnati nei cantieri, per verificare la loro negatività al virus - conclude -. La salute di chi lavora viene prima di qualsiasi slogan".