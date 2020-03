Coronavirus, Morrone: "La Regione prenda subito provvedimenti per le case di riposo"

"Bisognava intervenire subito per non lasciare davvero indietro nessuno. Purtroppo non è stato fatto. Il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna ha rivelato, nell’emergenza, gravissime carenze organizzative e strutturali". Questa l'opinione del parlamentare della Lega, Jacopo Morrone: In primo luogo, non ha saputo tutelare i professionisti della sanità in prima linea a curare i contagiati. In secondo luogo, perché non ha pensato a salvaguardare preventivamente i luoghi e le persone considerate fin da subito quelle più a rischio, ovvero le case di riposo, gli anziani ospiti e chi li accudisce. E ora assistiamo alle tragiche conseguenze di queste colpevoli omissioni, a Cesena, a Forlimpopoli e a Rimini, solo per citare tre esempi in Romagna".

Continua Morrone: "La sanità regionale ha fallito laddove avrebbe dovuto essere più tempestiva. Oggi chiediamo ai vertici regionali risposte immediate, concrete e verificabili per le strutture residenziali per anziani, ma anche per le famiglie con persone affette da gravi o gravissime disabilità che non trovano servizi e sostegno adeguati. Localmente riceviamo un numero considerevole di segnalazioni di disservizi. La Lega ha rappresentato queste gravi situazioni senza ottenere ascolto. Ciò vuol dire che anche molte amministrazioni locali, pur sollecitate, non sanno trovare soluzioni. Oggi la Lega ha lanciato un appello accorato al presidente Stefano Bonaccini perchè si affretti a correggere gli errori commessi. Nei prossimi giorni devono essere i fatti a parlare, non la propaganda e le promesse".

