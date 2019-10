Corsini all'attacco di Pecci: "Turisti aumentati di 14 milioni in meno di cinque anni"

“Se sessanta milioni di presenze turistiche sembrano poche, se un aumento di 14 milioni in meno di cinque anni non sono un risultato straordinario, non so veramente cosa dire. I numeri non sono interpretabili e credo che ci troviamo di fronte a un ennesimo grosso abbaglio”. L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, replica al capogruppo della Lega del Comune di Rimini, Marzio Pecci, che accusa la Regione di politica turistica fallimentare per la città. “Lo scorso anno abbiamo registrato il record storico di presenze turistiche- prosegue Corsini- sfiorando i 60 milioni, numeri che sono andati aumentando progressivamente da inizio legislatura. Un miracolo? Non credo proprio. Sono cifre frutto della strategia regionale, che abbiamo messo in campo con la nuova legge sul turismo e le Destinazioni, e di investimenti mirati. Tra questi l’aumento delle risorse del 30% per la promozione turistica, per dare gambe alle attività di Apt e Destinazioni, fino ai recenti 50 milioni di euro per la riqualificazione degli alberghi e degli stabilimenti balneari (25 milioni), e per la rigenerazione urbana e il rifacimento del lungomare nelle località della Costa (20 milioni che diventeranno 30). Fra poche settimane poi lanceremo un bando pubblico da un milione di euro indirizzato ai vettori aerei che decideranno di aprire nuove rotte internazionali con l’aeroporto di Rimini e stiamo studiando una campagna televisiva sulle reti nazionali”.

“Forse Pecci era distratto mentre l’offerta turistica regionale cambiava faccia e numeri- incalza l’assessore-, o forse semplicemente la campagna elettorale sta già offuscando la vista sulle cifre e i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni straordinari siglati anche dalla prestigiosa guida Lonely Planet che solo lo scorso anno ha indicato l’Emilia-Romagna, le sue spiagge, il suo cibo e le città d’arte, come miglior meta d’Europa per le vacanze. Faccio una proposta al consigliere Pecci: perché non organizziamo un bel dibattito pubblico sulle politiche turistiche? Decida lui data e luogo. Sarebbe una bella occasione per il sistema turistico balneare mettere a confronto visioni, strategie e progettualità. Io per quelle della Regione Emilia-Romagna ci metto orgogliosamente la faccia. Il turismo ha bisogno di proposte concrete, non di propaganda e di generico qualunquismo”.