Corsini: “La tassa sugli Ombrelloni è una tassa sbagliata”

Dopo la notizia dell’IMU sugli Ombrelloni, su questa tassa è intervenuto l’Assessore Andrea Corsini, candidato alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020. “L’IMU sugli ombrelloni per gli stabilimenti balneari è una tassa sbagliata! Una richiesta che io non ho mai compreso e contro la quale mi sono battuto, infatti grazie al nostro intervento abbiamo aperto un tavolo di confronto con l’Agenzia delle Entrate, Demanio e le Associazioni di Categoria che ha portato a una rimodulazione della tassa, con una riduzione del 50%. Il mio impegno se sarò eletto nuovamente è quello di attivarmi perché questa tassa sbagliata venga definitivamente tolta e non solo ridotta, come avvenuto grazie all’intervento della Regione Emilia Romagna.” e ha concluso l’Assessore Corsini “sono accanto agli operatori balneari, e sono pronto a rappresentare le loro istanze”