Croatti (M5s): "Operazione 'Alto impatto estate 2020', 10 equipaggi in più a rinforzo della polizia"

"La Questura di Rimini, d’intesa con la Direzione Centrale Anticrimine, ha elaborato un piano operativo denominato “Estate 2020 – Operazione Alto Impatto” per i territori comunali della riviera riminese, Rimini, Riccione e Bellaria Igea Marina. Tale piano prevede l’invio, dallo scorso 1° luglio, di 7 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, a cui si aggiungeranno ulteriori 3 equipaggi dal prossimo 15 luglio fino al 15 agosto. Questi rinforzi si aggiungono ai 22 agenti assegnati in via permanente e definitiva alla Questura di Rimini e operativi già dallo scorso mese di giugno". A fare il punto sulla situazione dei rinforzi estivi per il personale della polizia di Stato è il senatore pentastellato Marco Croatti che spiega come "sulla base del personale presente si è proceduto all’apertura dei Posti di polizia stagionali a Riccione e a Bellaria Igea Marina. Sono stati inoltre intensificati i servizi di controllo del territorio nella città di Rimini.

Questa particolare e difficile stagione estiva post lockdown sarà gestita in modo diverso rispetto agli scorsi anni.

A Rimini avremo dunque un organico a pianta stabile più alto con l’integrazione di rinforzi estivi che potranno aumentare ulteriormente, in caso di previsione di eventi di particolare rilevanza e delicatezza sotto il profilo dell’ordine pubblico, previa intesa tra il Prefetto ed il Questore. L’auspicio è che le prossime settimane mostrino una consistente crescita dei flussi turistici in Riviera. Se necessario potremo richiedere ulteriori rinforzi per garantire ai riminesi e ai nostri ospiti massima sicurezza e serenità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.