Da Rimini per "fare" l'Emilia Romagna, un incontro aperto su lavoro, turismo e ambiente

"Abbiamo raccolto idee e progetti e siamo pronti a lavorare per permettere che l’Emilia Romagna continui a essere quello che è: una tra le Regioni italiane in cui il livello della qualità della vita è più alto. Il progetto MakEr è giunto al termine, e sabato, alle 17, all'ex cinema Astoria, i quattro candidati riminesi alle elezioni regionali presenteranno obiettivi e punti programmatici", afferma Filippo Sacchetti, segretario provinciale Pd. "Dopo Emma Petitti, Nadia Rossi, Giorgio Pruccoli e Alessandro Belluzzi, il sindaco Andrea Gnassi e il presidente della Regione Stefano Bonaccini completeranno il quadro".



"Sul palco dell'Astoria presenteremo le proposte e i suggerimenti raccolti nel corso degli incontri svolti in tutti i 25 comuni della provincia di Rimini, che nell’arco di un mese e mezzo ci hanno portato a confrontarci con oltre 400 persone. Dal dialogo e dal dibattito sono emerse cinque aree tematiche di intervento: welfare, lavoro, ambiente, turismo e innovazione. E su questi argomenti è stato delineato il piano d’azione per la nostra Regione, che illustreremo sabato all’incontro intitolato appunto “Da Rimini per fare l’Emilia Romagna”. MakEr è la conferenza programmatica del Pd riminese, i cui spunti e progetti andranno a confluire nel programma elettorale del Pd regionale, per partecipare direttamente nella costruzione dell’Emilia Romagna del domani. Per individuare gli aspetti più sensibili e le necessità più urgenti, la segreteria provinciale ha parlato con i cittadini, con membri dei circoli e non, chiedendo loro cosa manca, cosa può essere migliorato e cosa va cambiato. Perché per noi la partecipazione è un valore fondante, alla base del nostro partito e del nostro credo politico. Per questo la nostra campagna elettorale parte e si sviluppa nelle idee di progresso e di continuo miglioramento, e non su vuoti slogan privi di un riscontro pratico con la realtà. Il frutto del nostro lavoro, partito a inizio ottobre, verrà presentato domani all’incontro di MakEr, alla presenza del presidente Stefano Bonaccini, per trasformare le idee in fatti”.