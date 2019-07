Dismissione piattaforme off-shore, Croatti (M5s): "Possibile l'eolico in alto Adriatico"

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha aprtecipato all’evento Goletta Verde 2019 organizzato a Rimini da Legambiente. Nell'occasione, il pentastellato è intervenuto sulla dismissione delle piattaforme off-shore. “Ho partecipato quest’oggi a Rimini, in qualità di membro della commissione industria e turismo del Senato, insieme ai Consiglieri regionali Emilia Romagna Raffaella Sensoli e Andrea Bertani, ad un incontro organizzato da Legambiente sul futuro energetico dell’Adriatico e sulla riconversione delle piattaforme offshore - ha dichiarato Croatti. - Un tema molto importante che impatta in modo significativo le politiche energetiche del nostro Paese e su cui il Governo sta imprimendo una decisa azione verso obiettivi che guardino alla sostenibilità ambientale, alla crescita blu, a possibili riconversioni alternative ed innovative delle piattaforme di estrazione degli idrocarburi".

"Il percorso che il Ministero dello sviluppo economico sta adottando per il programma di dismissione di queste piattaforme - ha spiegato il senatore - vede la collaborazione e il coinvolgimento di Regioni e Comuni interessati, docenti e ricercatori universitari e dei principali centri di ricerca italiani, nonché rappresentanti delle principali associazioni di settore, sindacali e ambientaliste. Nella giornata di oggi Legambiente ha presentato alcune proposte molto interessanti che guardano ad un futuro energetico 100% rinnovabile. Compresa l’ipotesi dell'eolico offshore in alto Adriatico. Un progetto innovativo che avrebbe potenzialità di sviluppo anche in termini occupazionali. Naturalmente ho ascoltato con attenzione le osservazioni e le istanze emerse durante l’incontro. La strada verso il superamento delle fonti fossili è certamente ancora lunga: petrolio e gas coprono tuttora quasi il 90% dei consumi totali regionali. La transizione verso le fonti rinnovabili è, come detto, obiettivo su cui il Governo spingerà con sempre maggiore impegno. Il tema della dismissione delle piattaforme petrolifere riveste una grande importanza anche per il futuro del nostro territorio e del nostro mare. In chiave energetica, in chiave occupazionale e anche con possibili opportunità in chiave turistica.”