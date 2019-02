Distacco dei comuni dalle Marche, iniziato l'iter parlamentare

Si è tenuta mercoledì in commissione parlamentare per le questioni regionali della Camera dei Deputati la discussione sulla proposta di legge che acconsente al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Il testo, assegnato alla I commissione Affari Costituzionali, redatto dal Sen. Campari, ha iniziato l’iter, è stato incardinato e non possedendo alcun schema di parere, ha avuto bisogno di qualche giorno di tempo per la riformulazione.

"Ho ritenuto opportuno - dichiara il senatore Marco Croatti - prendere parte alla seduta e seguire l’iter da vicino poiché lo scorso 27 novembre 2018 ho presentato un disegno di legge della stessa natura allo scopo di dare concretezza alle numerose istanze presentate dai cittadini, che si vedono impossibilitati a raggiungere con facilità le strutture ospedaliere, scuole, caserme e altre strutture nei comuni annessi.

Mi auspico la rapida approvazione della proposta di legge ai sensi del rispetto di scelta dei cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio che, attraverso un apposito referendum, si sono espressi democraticamente e a larghissima maggioranza nell’espressione delle loro esigenze".