Elezioni, i candidati del M5S: Giulia Sarti per la Camera e Carla Franchini per il Senato

Ambientalisti, ricercatori, poliziotti. Ma anche diversi ex parlamentari ed esponenti M5s in grado di reggere sfide piu' impegnative. E' il menu' del Movimento 5 stelle per le sfile uno-contro-uno in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda la Camera, a Imola correra' all'uninominale Claudio Frati; a Cesena l'ex commissario di Polizia Sergio Culiersi; a Ravenna David Zanforlini, esponente di Legambiente e delle cooperative dei vongolari. Un 'pescatore' anche a Ferrara con Marco Falciano dell'Upe, unione pescatori estensi. Nel collegio di San Giovanni in Persiceto (quello del segretario Pd Francesco Critelli) la scelta di Luigi Di Maio e soci e' caduta su Davide De Matteis, mentre le scelte su Bologna si chiamano Alessandra Carbonaro (Mazzini) e Paolo Maria Veronica (Casalecchio), comico noto per il duo con Roberto Malandrino uscito sconfitto dalle parlamentarie.

A Cento e' candidato il parlamentare uscente Vittorio Ferraresi; a Modena Enrica Toce; a Sassuolo un altro uscente, Michele Dell'Orco, cosi' come a Reggio dove il Movimento schiera Maria Edera Spadoni. A Scandiano tocca invece all'avvocato ambientalista Rossella Ognibene. A Parma i Cinque stelle schierano Mauro Nuzzo, a Fidenza Fabrizio Savani e a Piacenza Filippo Ghigini. Tornando in Romagna, a Rimini c'e' l'uscente Giulia Sarti, a Forli' Annamaria De Bellis. Al Senato l'uscente Michela Montevecchi provera' a spuntarla all'uninominale di Bologna. A Rimini c'e' invece Carla Franchini e nel resto della Romagna Alessandro Ruffilli. Ezio Roi e' in campo a Ferrara-Imola. In Emilia Claudio Brandoli viene schierato a Modena; la ricercatrice universitaria Maria Laura Mantovani nel collegio di Ferrara-Modena-Reggio; a Reggio-Parma c'e' il funzionario Marco Montanari mentre tra Parma e Piacenza corre Pierluigi Baronio. (fonte Dire)