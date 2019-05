Elezioni, affluenza alle 12: tutti i dati. Riccione sotto la media nazionale per le europee

Si sono aperte alle 7 le urne per l'election day, nei comuni del Riminese chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ed i rappresentanti in Consiglio comunale. Ma si vota anche per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Estcomprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone. L'affluenza provinciale per le europee di appena il 18,79%. A Rimini, capoluogo non interessato al rinnovo dell'amministrazione, l'affluenza è stata di appena il 17,8%, mentre a Riccione addirittura del 15,15% (la media nazionale è del 16,6%).

E' del 21,93% l'affluenza provinciale per le elezioni comunali. A Bellaria ha votato il 21,46%, a Casteldeci il 30,48%, a Maiolo il 21,18%, a Misano Adriatico il 21,85%, a Mondaino il 21,82%, a Montefiore Conca il 23,22%, a Montegridolfo il 22,78%, a Poggio Torriana il 21,78%, a Saludecio il 20,94%, a San Clemente il 20,45%, a San Giovanni in Marignano il 20,62%, a San Leo il 21,68%, a Sant'Agata Feltria il 19,30%, a Santarcangelo il 23,76% e a Talamello il 19,11%.

I precedenti

In occasione della chiamata alle urne per le elezioni politiche del marzo del 2018, alle 12 a Rimini espresse la propria preferenza il 20,21% degli aventi diritto al voto per le elezioni politiche 2018. Tra i Comuni che votarono di più Gemmano con un'affluenza al 26%, seguito da San Leo col 24,91% e San Giovanni in Marignano col 24,30%. A Riccione si è recò alle urne il 17,53% degli aventi diritto. In tutta la provincia di Rimini votò alle 12 il 20,23%. Nel 2014, per l'elezione dei candidati al Parlamento Europeo, alle 12 l'affluenza in provincia fu del 19,85%. Nel capoluogo si presentò alle urne il 18,02%, mentre l'affluenza fu più alta laddove i cittadini erano chiamati ad eleggere il primo cittadino. A Santarcangelo votò alle 12 il 24,54% (24,26% per quanto concerne le comunali), a Bellaria il 23,82% (23,43%) e a Misano il 20,33% (20,04%).