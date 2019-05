Elezioni europee, il dato delle 19: disaffezione al voto a Riccione. Balzo nelle altre città

Disaffezione al voto a Riccione. Si tratta dell'unico comune in Romagna dove l'affluenza alle urne alle 19 per le elezioni europee è stata inferiore rispetto al 2014. In quell'occasione si presentò ai seggi il 51,14%, mentre il dato allo stesso orario recita appena 45,07%. Dopo un inizio soft a Rimini ha votato il 46,75%, mentre nel 2014 allo stesso orario si era presentato ai seggi il 43,83%. Complessivamente il dato provinciale per le europee è del 49,36%.

Alta l'affluenza nei 16 comuni chiamati a rinnovare le amministrazioni. A Bellaria ha votato il 55,38%, a Casteldeci il 61,54%, a Maiolo il 59,19%, a Misano il 55,65%, a Mondaino il 61,52%, a Montefiore Conca il 50,2%, a Montegridolfo il 61,33%, a Poggio Torriana il 54,08%, a Saludecio il 51,06%, a San Clemente il 51,01%, a San Giovanni in Marignano il 52,05%, a San Leo il 52,41%, a Sant'Agata Feltria il 54,92%, a Santarcangelo il 59,07% e a Talamello il 51,71%.

Europee, affluenza alle 19

BELLARIA-IGEA MARINA 56,73

CASTELDELCI 65,49

CATTOLICA 44,38

CORIANO 49,45

GEMMANO 38,77

MAIOLO 61,86

MISANO ADRIATICO 56,61

MONDAINO 63,48

MONTEFIORE CONCA 51,37-

MONTEGRIDOLFO 62,38

MONTESCUDO - MONTE COLOMBO 39,61

MORCIANO DI ROMAGNA 46,67

NOVAFELTRIA 47,18

PENNABILLI 48,17

POGGIO TORRIANA 55,56

RICCIONE 45,07

RIMINI 46,75

SALUDECIO 52,22

SAN CLEMENTE 52,17

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 52,81

SAN LEO 56,45

SANT'AGATA FELTRIA 62,69

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 60,07

TALAMELLO 58,85

VERUCCHIO 55,26