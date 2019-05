Elezioni a Santarcangelo, festa in piazza con Alice Parma per la chiusura della campagna elettorale

È iniziata dalla piazza e si chiuderà in piazza, in mezzo alla gente, la campagna elettorale della coalizione a sostegno di Alice Parma sindaco. Venerdì 24 maggio dalle ore 20.45 in piazza Ganganelli è infatti in programma una serata di incontro, musica, ciambella e vino insieme al candidato sindaco Parma e ai candidati al Consiglio comunale del Partito Democratico e delle liste civiche Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo.

Un ultima occasione per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi sui progetti, le proposte e le idee per il futuro di Santarcangelo ma anche per divertirsi, accompagnati da buona musica, ciambella e vino: “Quella invia di conclusione, è stata una campagna ovviamente intensa ma ricca di soddisfazioni e spunti di riflessione grazie a un serrato calendario di incontri con i cittadini, le associazioni di categoria, le imprese, le associazioni culturali, sociali e sportive e tutte le realtà che operano a Santarcangelo”, afferma il candidato sindaco Alice Parma. “Una campagna elettorale segnata dalla partecipazione e da un forte attivismo da parte di tutti. Per questo vi invito all’evento di venerdì 24 maggio, che sarà anche un occasione per ringraziare i candidati al consiglio comunale di Pd, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo, i volontari e tutti quelli che hanno speso tempo e passione per sostenerci”.