Elezioni, le promesse di Veronica Pontis: “Cancellerò l’aumento dell’addizionale Irpef e sosterrò i giovani ”

“Certamente non sarò io il sindaco dell’aumento delle tasse, prerogativa della sinistra che ha amministrato Misano”.

Veronica Pontis, candidato sindaco con il sostegno della Lega, Forza Italia e Popolo per la Famiglia, mette in chiaro le questioni relative al bilancio e alle tasse.

“Con me scomparirà – prosegue la Pontis -l’addizionale Irpef prevista per i prossimi 3 anni e pari a 150mila euro. Riuscirò a vendere alcune delle azioni delle partecipate investendo e restituendo alla città la struttura del Comune vecchio di Misano Monte, ferma da anni e non più funzionale, per creare un centro polivalente per i giovani. E tutto questo, si badi bene, nei primi 100 giorni del mio mandato”.

Intanto giovedì sera dalle ore 19,30 in avanti festa per la chiusura della campagna elettorale a cui è invitata tutta la cittadinanza. Aperitivo, buffet e musica con i dj Luigi Del Bianco e Marco Corona.