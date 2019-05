Elezioni, Galli (Lega): "La squadra della Lega è vincente e Veronica Pontis sarà il sindaco di tutti"

“In chiusura di questa intesa campagna elettorale, voglio rinnovare il mio sostegno incondizionato alla nostra candidata Veronica Pontis”. A dirlo è ancora una volta Bruno Galli, segretario provinciale della Lega di Rimini, che ritorna sul “valore di Veronica che ha dato prova, in queste ultime settimane, dell’impegno e della professionalità che metterà in campo una volta eletta sindaco di Misano. La Lega continuerà a starle vicino e a fare tutto il possibile per cambiare questo Comune. Il progetto della Pontis ci ha entusiasmato fin dal primo momento perché rispecchia la nostra idea di cambiamento e getta le basi per un’Amministrazione più responsabile e al fianco di cittadini e imprese”.

Per Galli non ci sono dubbi: “la nostra è la squadra vincente e Veronica ne è la degna rappresentante. In lei riponiamo la massima fiducia e siamo certi che non solo non ci deluderà ma ripagherà la voglia di rinnovamento dei cittadini di Misano”.