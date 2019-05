Elezioni a Santarcangelo, l'appello della Lega a sostegno dei negozi del centro storico

“Incentiviamo l’apertura di nuovi negozi in centro storico e potenziamo la rete di pubblico vicinato”. A dirlo è il candidato consigliere della Lega di Santarcangelo Fabio Bertozzi che aggiunge: “questi luoghi non sono soltanto delle attività commerciali ma anche dei punti di ritrovo dove si sviluppano rapporti umani che si protraggono nel tempo e che rendono un paese come quello di Santarcangelo unico nel suo genere. Ma sono anche l'unico modo per contrastare l'omologazione imperante dei centri commerciali e la spersonalizzazione causata dall' e-commerce.”

Per noi della Lega occorre ridurre la pressione fiscale, in particolare la TARI, una tassa iniqua che ormai è diventata una patrimoniale, rivedere regole e tasse sull'occupazione pubblica avendo un occhio di riguardo per le nuove aperture. La sburocratizzazione degli adempimenti sarà una tappa obbligata del nostro programma se vogliamo che i nostri commercianti possano competere e resistere alla concorrenza dell'e-commerce. Fondamentale per aiutare il commercio sarà il contributo delle associazioni di categorie con le quali il dialogo sarà costante. Chiaramente poi, un centro storico come quello di Santarcangelo ha bisogno di un contesto adeguato per prosperare e crescere, quindi nuovi parcheggi, a sosta libera durante gli eventi e le festività, no alla pedonalizzazione di piazza Marini, più sicurezza e decoro. I commercianti che in queste settimane si vedono promettere mare e monti dagli stessi che in questi anni hanno permesso il proliferare dei centri commerciali, pedonalizzato i centri storici e tassato a più non posso la categoria, sapranno cosa votare: la Lega è l'unica alternativa per rimettere al centro il commercio di prossimità”.