Elezioni a Santarcangelo, Rinascita civica: "Continuiamo le nostre battaglie, a partire dai rifiuti"

Chiusa la "partita" elettorale il segretario di Rinascita Civica, Mario Erbetta, interviene anche a nome della candidata sindaco di Santarcangelo Cinzia Salvatori e dei candidati al consiglio per ringraziare i santarcangiolesi. "Li rassicuriamo che continueremo a far politica per la città anche se non abbiamo eletto consiglieri. I nostri 153 voti (1,23% dei votanti) sono una bellissima e solida base su cui partire e lavorare per il futuro con l'ambizione di dire la nostra nel prossimo futuro della politica Romagnola. Abbiamo partecipato a queste elezioni da soli, con le nostre forze, con pochi soldi ma tanta volontà, convinti che il nostro progetto culturale che si poggia sulla Rivoluzione Conservatrice e i concetti di Dio, Patria, Famiglia e Comunità sia la novità del panorama politico locale. Abbiamo fatto tanti proseliti in questo mese di campagna elettorale, andando tra la gente, nelle piazze, casa per casa, come si faceva una volta la politica. E abbiamo ascoltato i cittadini con i loro problemi ma anche con le loro speranze, orgogliosi di una bella città che può essere sempre migliorata ma che comunque offre tanto ai Santarcangiolesi. La nostra campagna elettorale non è mai stata contro l'avversario ad ogni costo, ma abbiamo voluto solo discutere di programmi e di visione di città lasciando agli altri le polemiche quotidiane e questo alla fine ha pagato.

Crediamo che con un centrodestra unito è compatto il risultato elettorale sarebbe stato diverso ma che i cittadini comunque hanno voluto premiare un Sindaco uscente come l'Alice Parma perchè di fatto in questi anni ha dato il suo contributo al territorio. Ad Alice faccio i migliori auguri per il suo nuovo mandato raccomandole maggiore attenzione alle famiglie e alla riduzione delle tasse locali e in particolare dell'addizionale Irpef. Inoltre rassicuro tutti i santarcangiolesi che la battaglia per mandare a bando europeo i rifiuti sarà una nostra priorità tramite il mio controllo costante all'Iter che il bando stà compiendo a livello regionale. Il bando porterà una riduzione delle tariffe e ne beneficeranno tutti i cittadini nella provincia di Rimini. Queste elezioni sono state la certificazione dell'esistenza di Rinascita Civica come movimento culturale e politico e di questo ringrazio personalmente uno ad uno i nostri elettori Santarcangiolesi".