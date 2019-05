Elezioni a Santarcangelo, i candidati al consiglio comunale: sul podio due uomini e una donna

Elezioni comunali 2019 nella provincia di Rimini: la diretta dello spoglio delle schede | Dati | Interviste

„Santaracangelo di Romagna, tra i 16 comuni chiamati ha eleggere il nuovo sindaco, il vto è stato di continuità e la poltrona di primo cittadino è di Alice Parma al secondo mandato con il 55,63% dei voti. L'avversario Domenico Samorani perde con il 39,70%. Grande distacco per Sara Andreazzoli ferma il 3,43%. Insieme ai sindaci correvano i candidati comunali. Sul podio ci sono per numero d voti Emanuele Zangoli (Pd con 214 voti), Michela Zoffoli (Più Santarcangelo con 193 voti), Danilo Rinaldi (163 voti, Pensa Una Mano per Santarcangelo). Ecco tutte le preferenze:“



Partito Democratico Alice Parma Sindaco

Zangoli Emanuele 214

Fabbri Cristina 151

Mussoni Michela 137

Donini Paola 121

Fabbri Marco 119

Forcellini Maicol 116

Paesini Francesca 98

Eusebi Davide 82

Teodorani Fabio 70

Alaija Yousra 57

Baldazzi Marco 57

Pieroni Stefano 53

Ceccarini Laura 43

Giacomini Giulia 43

Mulazzani Giancarlo 43

Croatti Roberta 39

Più Santarcangelo!

Zoffoli Michela 193

Ioli Giorgio 159

Corbelli Tiziano 111

Farina Roberto 109

Pignataro Matteo detto Pigna 109

Grotti Mariavittoria 82

Fussi Pamela 66

Urbinati Agnese 47

Guidi Saverio 46

Lani Valentina 40

Lazzerini Arianna 39

Benvenuti Paolo 38

Pagliarani Lorenzo 20

Bedetti Raffaella 16

Cigni Cristina 12

Boselli Gabriele 8

Pensa - Una Mano per Santarcangelo

Rinaldi Danilo 163

Garattoni Angela 143

Wild Patrick Francesco 111

Zaghini Roberto detto Zago 105

Novelli Andrea 70

Novelli Paolo 68

Berlini Simone 65

Rocchi Laura 53

Torsani Elena 48

Rasponi Stefano 46

Galassi Gioacchino 38

Foschi Giulia 34

Mosca Enrica 19

Fabbri Loris 18

Canella Andrea detto Not 18

Bianchi Sara 8

Per Domenico Samorani

Lega Salvini Premier Romagna

Fiori Marco 80

Stanchini Gabriele 58

Serra Jennifer 38

Nicolini Danilo 32

Bertozzi Fabio 30

Cucitro Monica 21

Guidi Raffaella 20

Borghesi Matteo 15

Lombi Gastone 11

Bartolini Gloriano 10

Baldassarri Isabella Maria 9

Mazza Simone 8

Aletta Andrea 7

Manzi Sabrina 3

Rinaldi Marco 3

Giovanardi Stefania 1

Forza Italia Berlusconi per Samorani

Vicario Walter 46

Avolio Margherita 16

Para Maria Sole 14

Guidi Monia 8

Vivenzio Maria Grazia 5

Teodorani Eleonora 4

Castagnoli Aurora 2

Mecca Vito 2

Montanari Milena 1

Sancisi Samuel 1

Ravello Barbara 0

Palmieri Rosa 0

Staiti Maria 0

Nazareno Giuseppe 0

Righetti Alessandro 0

Triolo Giuliano 0

Santarcangelo in Comune Samorani Sindaco

Giorgi Valerio 56

Garattoni Denise 45

Casanova Denis 21

Pagliarani Pierangelo Vincenzo 16

Casadei Beatrice 14

Rinaldi Marzia 13

Bevilacqua Gianni 11

Franzoni Maria Rosa 6

Mazzotta Luca 5

Parenti Silvia 4

Pasquini Beatrice 4

Toni Lorenzo 4

Un Bene in Comune Samorani sindaco

Borghini Barnaba 138

Dolci Jenny 125

Brasini Andrea 107

Torri Laura 58

Pozzi Claudia 45

Amici Attilia 33

Revesz Claudia 33

Donati Daniela 32

Semprini Chiara 26

Bianchi Brian 15

Veneruso Giovanni 15

Piscitelli Raffaele 14

Donati Manuel 13

Franco Sebastiano 10

Nicoletti Luca 9

Trebbi Francesco 9

Cinzia Salvatori

Rinascita Civica

Angelini Fiorenzo 12

Bertozzi Deborah 9

Rizzo Manuela 5

Franciosi Wilma Domenica 4

Erbetta Vincenzo 4

Barone Giuliana 4

Reinchart Samuele 1

Sarti Elga 1

Panzella Francesco 0

Pedrini Giuseppina Ernestina 0

Ceriani Alessandro 0

Giammaria Mariaddolorata 0

Ishmakej Clirim 0

Sara Andreazzoli

Attivamente Santarcangelo

Zanoli Elisa 38

Cristofori Simone 23

Bianchini Carlo 22

Castellani Nunzio 16

Bernardi Elisabetta 12

Ballerini Maria Chiara 6

Fiorilli Loris 4

Prati Patrizia 2

Gavagna Giuliano 2

Beltrambini Oreste 2

Leorato Mariantonietta 2

Sapigna Giamberto 1

Urbinati Pietro Guerrino 1

Zanghi Cristian 0

Balducci Fabio 0

Marcaccini Patrizia 0