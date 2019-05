Tre Comuni con una sola lista, ma i cittadini vanno meno a votare

Nei tre comuni con un solo candidato i giochi sono già chiusi. A Talamello, Maiolo e Casteldelci si sono presentate liste uniche, quindi non c’è stata competizione elettorale, ma affinché il risultato fosse valido occorreva un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Circostanza che si è verificata in tutti e tre i Comuni. Confrontando i numeri tra elezioni europee e amministrative emerge il tipo di partecipazione. Nei tre piccoli comuni infatti diversi cittadini non hanno ritirato la scheda delle Comunali e questo si può leggere come dissenso.

I numeri

In provincia di Rimini l’affluenza definitiva per le Europee è stata del 61,67%, mentre l’affluenza definitiva delle Comunali pari al 67,41%. C’è stato circa il 7% in più degli elettori per il sindaco. Dato appunto in controtendenza nei tre Comuni con una sola lista.

A Talamello dove correva per la fascia di sindaco Pasquale Novelli con la lista Tutti insieme per Talamello hanno votato per le Europee il 68,33% e alle Comunali il 60,11% degli aventi diritto. Quindi circa più dell’8% ha mostrato il suo dissenso al candidato sindaco.

A Maiolo, dove correva per la fascia di sindaco Marcello Fattori con la lista Sviluppo e partecipazione: alle Europee ha votato il 74,67% e il 71,5% degli aventi diritto. Qui l’affluenza alle Europee è stata di oltre il 3 per cento in più.

A Casteldelci, dove correva per la fascia di sindaco Fabiano Tonielli con la lista Noi per Casteldelci: alle Europee ha votato il 76,40% e alle Comunali il 72,08% degli aventi diritto. Quindi, qui, l’affluenza per le Europee è stata di 4 punti percentuali in più.