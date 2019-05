Elezioni comunali, 16 comuni del Riminese eleggono il nuovo sindaco: la diretta dello spoglio, tutti i dati

E' arrivato il momento dello spoglio delle schede amministrative. Sono sedici i comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale: Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Misano, Verucchio, Poggio Torriana, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello, Casteldelci, Maiolo, Montegridolfo, Mondaino, Saludecio, Montefiore Conca, San Giovanni in Marignano, San Clemente.

Rispetto alla chiamata alle urne del 2014, l'affluenza a livello provinciale è stata del 67,41%, contro il 71,29% di cinque anni fa. Questi i dati per ciascun comune chiamato al voto: Bellaria Igea Marina 67,89%, Casteldelci, 72,08%, Maiolo 71,53%, Misano 69,34%, Mondaino 71,08%, Montefiore 60,40%, Montegridolfo 71,61%, Poggio Torriana 64,40%, Saludecio 61,55%, San Clemente 64,11%, San Giovanni in Marignano 67,76%, San Leo 62,06%, Sant'Agata Feltria 64,57%, Santarcangelo 70,78%, Talamello 60,11%, Verucchio 65,37%

Le elezioni Europee hanno sancito la vittoria della Lega a livello nazionale, regionale e provinciale la Lega, mentre il Movimento 5 Stelle ha perso voti, diventando la terza forza dietro il Pd. Elezioni 2019, i risultati dallo spoglio in diretta a Rimini

„ Anche a Rimini la Lega è primo partito con il 34,21% dei voti e 23.058 'x' sulle schede elettorali. Il Pd è secondo partito in città con il 26,85% e 18.094 voti. Elezioni 2019, i risultati dallo spoglio in diretta a Rimini

„Terzo è il Movimento 5 Stelle con 10.219 voti (15,16%).

La diretta

Ore 15.57 A Montegridolfo il sindaco è Lorenzo Grilli, lista Civica Unitaria, con 297 voti (50,25%) batte per un pugno di voti Luca Sanchini, lista Goccia a Goccia Montegridolfo (294 voti, 49,75%)

Ore 15.55 A Saludecio il sindaco è Dilvo Polidori, lista Insieme per il Bene Comune, con 797 voti (52,40%) batte l'avversario Giuseppe Sanchini di Saludecio Futura (724 voti pari al 47,60%)

Ore 15.50 A Verucchio la sindaca uscente Stefania Sabba, candidata per il centrosinistra, sarebbe in vantaggio rispetto al rivale di centrodestra Roberto Baschetti. Distaziato al momento Christian Maffei, sostenuto dal Pd.

Ore 15.31 A Sant'Agata lo spoglio della prima sezione vede Guglielmino Cerbara al 63,64% davanti a Paolo Ricci con il 36,36%

Ore 14.54 A Casteldelci eletto sindaco Fabiano Tonielli. Questo è uno dei comuni dove era presente una sola lista. Tonielli è stato eletto con 200 voti. Votanti: 253 (72,08%) Schede nulle: 40; schede bianche: 13 Schede contestate: zero.

Ore 14.35 ELEZIONI EUROPEE, L'ANALISI - Dall'egemonia gialla a quella verde, Rimini dà lo scettro alla Lega, superando ampiamente il Pd a Rimini città. E' la fotografia del nostro territorio che viene restituita dal voto delle Europee, in attesa dello spoglio delle elezioni amministrative per i sindaci, nelle quali spesso le logiche di voto possono essere anche sorprendentemente diverse.

O“Ore 14.30 Il segretario di Fratelli d'Italia Federico Brandi interviene sui risultati delle Europee: "Per noi è stato un successo, risultati eccezionali. Si apre una nuova stagione per la destra riminese".

Ore 14.25 Siamo in attesa dei primi dati

Ore 14 Il segretario della Lega Morrone: "Un grandissimo successo": Questo il commento dopo i risultati delle Europee. "Rimini, Lega primo partito in Provincia. Morrone: "Una grandissima soddisfazione"

„Benissimo nel riminese, con una media del 36,45 per cento, dove siamo in testa in tutti i comuni, compresa Rimini".“

Ore 14 Si parte con lo spoglio delle schede



