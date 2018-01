Elezioni, ecco i candidati di Liberi e Uguali: ci sono i riminesi Giuseppe Chicchi e Giovanna Ubalducci

A guidare la truppa di Liberi e uguali in Emilia-Romagna ci sono i parlamentari uscenti Pier Luigi Bersani, Maria Cecilia Guerra e Giovanni Paglia (questi ultimi due candidati in ticket in quasi tutti i collegi), l'ex governatore Vasco Errani, l'ex consigliera regionale Gabriella Meo, l'assessore reggiano Mirko Tutino e il modenese Marco Trande, oltre a tanti nomi che vengono dal mondo del lavoro e del sindacato. Questa dunque la lista definitiva dei candidati di Liberi e Uguali in Emilia-Romagna. Per la Camera, nei collegi uninominali corrono: Anna Falcone (Bologna centro); Paola Bonora (Bologna Casalecchio); Marco Macciantelli (San Giovanni in Persiceto); Paola Lanzon (Imola); Maria Cecilia Guerra (Modena); Lorenzo Campana (Cento); Diego Capponi (Sassuolo); Irene Bregola (Ferrara); Ilaria Morigi (Ravenna); Arianna Marchi (Forli'); Giuseppe Zuccatelli (Cesena); Giuseppe Chicchi (Rimini); Mirko Tutino (Reggio Emilia); Donatella Prati (Scandiano); Alessandro Grossi (Parma); Livia Ludovico (Fidenza); Francesco Cacciatore (Piacenza).

Al listino plurinominale della Camera: collegio 1 (Romagna) Maria Cecilia Guerra, Giovanni Paglia, Gessica Allegni e Antonio Bandini; collegio 2 (Modena-Ferrara) Maria Cecilia Guerra, Giovanni Paglia, Alessandra Di Bartolomeo e Alberto Dolcetti; collegio 3 (Bologna) Pier Luigi Bersani, Maria Cecilia Guerra, Giovanni Paglia e Paola Bonora; collegio 4 (Reggio-Parma-Piacenza) Giovanni Paglia, Maria Cecilia Guerra, Mirko Tutino e Santina Camisani. Per quanto riguarda il Senato, nei collegi uninominali dell'Emilia-Romagna per Leu corrono: Vasco Errani (Bologna); Eulalia Grillo (Imola-Ferrara); Alessandra Govoni (Ravenna); Giovanna Ubalducci (Rimini); Paolo Trande (Modena); Cesare Galantini (Reggio Emilia); Gabriella Meo (Parma); Alessandro Ghisoni (Piacenza). Nei listini del plurinominale del Senato, si candidano: collegio 1 (Bologna e Romagna) Vasco Errani, Maria Baredi, Ignazio Belfiore ed Eulalia Grillo; collegio 2 (Emilia) Gabriella Meo, Alessandro Ghisoni, Cinzia Cornia e Roberto Bernardini. (fonte Dire)