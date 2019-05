Elezioni Europee, Galli (Lega): "A Rimini per il Pd la peggior performance di tutta la Romagna"

“Qualcuno che conta nel Pd consigli al sindaco Andrea Gnassi di riflettere prima di parlare. Le elezioni europee hanno segnato, a Rimini, la peggiore performance del Pd rispetto a tutti i comuni capoluogo della Romagna. I riminesi hanno inviato un messaggio forte e chiaro. L’amministrazione Gnassi è sotto osservazione e basta poco per staccare la spina”, lo afferma Bruno Galli, segretario provinciale della Lega di Rimini.

“Anche dopo la clamorosa caduta verticale alle europee, dove il Pd raggiunge il 26,85 per cento di consensi, contro una Lega che va oltre il 34 per cento, il sindaco si lascia andare a considerazioni che non stanno né in cielo, né in terra. Cercheremo di fargli capire perché la vittoria di esponenti dem in qualche comune non è un ribaltamento del risultato delle europee, ma frutto della rete di potere del Pd che mantiene ancora, nelle realtà locali, un controllo per così dire ‘militarizzato’ del voto. Altro che buon governo del Pd. Sappiamo tutti benissimo che i comuni del territorio avrebbero la necessità di un sano ricambio, di nuove idee, di concretezza. Purtroppo, localmente, l’elettorato è ancora sotto l’effetto dei richiami della consuetudine, dell’opportunità o, forse, dell’occhiuto controllo del partito. Sempre meno, però. L’invito che rivolgiamo a Gnassi è quindi quello di evitare sguaiate polemiche e di amministrare Rimini cercando di non fare troppi danni in questo scorcio di legislatura. Non vorremmo, nel 2021, quando andremo ad amministrare la città, dover rimediare a troppi suoi errori".