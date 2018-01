Elezioni, Forza Italia ufficializza i candidati: ecco i nomi scelti da Berlusconi

Forza Italia ha sfruttato l'ultima ora utile per presentare lunedì le liste per i collegi plurinominali dell'Emilia-Romagna in vista delle politiche del 4 marzo. Alla Corte d'appello di Bologna le candidature sono state formalizzate non dal coordinatore regionale Massimo Palmizio, ma da Valentino Valentini, delegato dal partito di Silvio Berlusconi. Al Senato, per il collegio che comprende Bologna e la Romagna gli azzurri hanno scelto Anna Maria Bernini come capolista seguita da Luigi Amicone, Cristina Coletti e Fabrizio Ragni.

Nel collegio ovest, invece, il capolista è Paolo Romani seguito da Bernini, Enrico Aimi e Laura Schianchi. Alla Camera nel collegio di Forli'-Cesena-Rimini il capolista è Galeazzo Bignami seguito da Donatella Donati, Enrico Sirotti Gaudenzi e Loretta Scaroni. A Ferrara-Modena capolista è Vittorio Sgarbi, a cui si aggiungono Anna Maria Giacomini e Piergiulio Giacobazzi. A Bologna il posto di capolista va a Nunzia De Girolamo, seguita da Bignami, Erika Seta e Giuseppe Vicinelli. A Parma-Piacenza-Reggio primo posto in lista per Michaela Biancofiore, poi di nuovo Bignami, Francesca Gamberini e Gianluca Nicolini.