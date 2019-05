Seggi chiusi, partito lo spoglio delle schede a Rimini e provincia: tutti i dati in diretta

Seggi chiusi alle 23. Domenica si è votato per il rinnovo dell'Europarlamento, mentre a Santarcangelo, Bellaria, Misano e in altri comuni del Rimininese i cittadini sono stati chiamati ad eleggere anche il nuovo sindaco ed i rappresentanti in Consiglio comunale. Ad urne chiuse, si procede subito allo spoglio delle schede marroni, mentre lo spoglio delle schede azzurre, quelle relative alle elezioni amministrative, inizierà lunedì alle 14. L'affluenza alle urne è stata in aumento rispetto al 2014.

La diretta

ORE 00.40 - LEGA PRIMO PARTITO DELL'EMILIA-ROMAGNA DALLE PRIME SEZIONI SCRUTINATE. Dopo 314 sezioni scrutinate in Emilia Romagna su 4522, Lega al 34,88%, Pd 29,67%, M5S 12,09%, Forza Italia 5,88%, FdI 4,89%, +Europa 4,22%, Europa Verde 3,18%, La Sinistra 2,08%, Partito Comunista 1,13%.

ORE 0.25 - AFFLUENZA DEFINITIVA A RIMINI PER LE EUROPEE. A Rimini hanno votato per le Europee il 58,60% degl aventi diritto, contro il 62,53% di 5 anni fa, con un calo di circa il 4% rispetto all'ultima tornata elettorale europea.

ORE 0.16 - AFFLUENZE DEFINITIVE IN CALO - Tutti i dati dei comuni del Riminese per la scheda delle Europee

ORE 23.55 - PRIME PROIEZIONI. A livello nazionale secondo le prime proiezioni la Lega ha ottenuto come risultato elettorale il 30%, il Pd il 21,3%, il Movimento 5 stelle al 20,2%, Forza Italia al 10%, Fratelli d'Italia al 6%, +Europa al 3,9%, Verdi al 2,7%.

ORE 23.33 - TRE SINDACI DEL RIMINESE GIA' ELETTI - Casteldelci, Maiolo e Talamello, dove si presentavano delle liste uniche hanno già virtualmente il loro sindaco. Ma numerosi elettori per dissenso non hanno ritirato la scheda elettorale.

ORE 23.15 - GLI ALTRI PARTITI. Gli exit poll Rai indicano inoltre Fratelli d'Italia oscillanti tra il 5 e il 7%, mentre la sesta formazione politica sarebbe '+Europa - Italia in Comune' che si assestano tra il 2,5% e il 4,5%.

ORE 23.02 - PRIMI EXIT POLL NAZIONALI. Pubblicati i primi istant poll. Per Raiuno la Lega è primo partito in Italia con una forchetta tra il 27% e il 31% dei voti, seguito dal Partito Democratico con un dato oscillante tra il 21% e il 25%, terzo partito il Movimento 5 Stelle con una forchetta tra il 18,5% e il 22,5%. Quarto Forza Italia con un risultato elettorale tra l'8% e il 12%. Risultati simili dai primi exit poll forniti dal tg Sky: Lega tra il 27 e il 30%, Pd tra il 21,5 e il 24,5%, M5s tra il 20 e il 23%, Forza Italia dal 9 all'11%.