A Poggio Torriana aperture straordinarie dell'ufficio elettorale: le indicazioni per votare

A Poggio Torriana da venerdì a domenica aperture straordinerie dell’Ufficio Elettorale che sarà aperto in orario continuato per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali.

In vista delle votazionni di domenica è necessario verificare la validità dei propri documenti per accedere al voto, a cominciare dalla tessera elettorale. Chi l’avesse smarrita o avesse esaurito gli spazi disponibili per i timbri può richiedere il duplicato della tessera presso l'Ufficio elettorale del municipio di Poggio Berni venerdì 24 e sabato 25 dalle 9 alle 18. Nella giornata di domenica 26 (giorno delle votazioni), invece, l'ufficio elettorale sarà aperto dalle 7 alle 23 per il rilascio dei duplicati in entrambi i municipi di Torriana e Poggio Berni. Oltre alla tessera elettorale, per poter votare occorre essere in possesso della carta d'identità o di un altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale): i documenti possono essere utilizzati anche se scaduti, purché sia possibile l’identificazione del votante.

Per votare i residenti della località Poggio Berni si dovranno recare nei seggi 1-2-3 allestiti alla nuova Scuola Marino Moretti, in via Costa del Macello 1, mentre i residenti in località Torriana si dovranno recare ai seggi 4-5 presso la scuola G. Turci in via Gramsci A. loc. Torriana n. 1 Per gli elettori impossibilitati a raggiungere in maniera autonoma il seggio elettorale il Comune mette e disposizione un servizio di trasporto gratuito che va prenotato entro sabato mattina alle 13 al numero 0541629701 int.1-1

Per tutte le informazioni sulle elezioni: www.comune.poggiotorriana.rn.it/servizi/anagrafe/elettorale-1/elettorale