Elezioni regionali 2020, Pruccoli: "La Valmarecchia non si consegni alla Lega"

Si è svolta domenica “Sleghiamo l’Alta Valmarecchia”, serata organizzata al ristorante Tanha Lake Bar a Borgnano di Talamello dal centro sinistra in attesa delle elezioni regionali del 26 gennaio. Oltre al “padrone di casa”, il consigliere regionale Giorgio Pruccoli, candidato al Consiglio Regionale nella Lista del Partito Democratico Bonaccini Presidente, sono intervenuti il segretario provinciale Pd Filippo Sacchetti; l’ex sindaco di Novafeltria Vincenzo Sebastiani; l’avvocato e storico Lorenzo Valenti, già sindaco di Pennabilli e attualmente nel consiglio direttivo del Parco Simone e Simoncello; l’assessore alla Cultura di San Leo Francesca Mascella, e l’ex sindaco leontino Natalino Cappelli; Tiziano Arlotti, parlamentare nelle file del Pd; e Filippo Bosco, medico dell’Università di Pisa che frequenta da diverso tempo Valmarecchia in merito ad un progetto di funghi medicinali.

Come “antipasto”, Pruccoli ha richiamato l’intero territorio della Valmarecchia a "non sentirsi consegnato senza speranza alla Lega, che pure sappiamo riscuotere ampio consenso in questa vallata – l’ammissione di Pruccoli - Abbiamo storie personali e possiamo esibire atti concreti a favore di territorio e comunità per poter tenere lo sguardo alto e non subire alcuna sudditanza psicologica nei confronti di un avversario politico battibile. Sei mesi fa la Lega si è dimostrata debolissima a livello locale perdendo Comuni che col voto europeo della medesima giornata avrebbe potuto vincere”. Tra gli ultimi atti concreti da esibire, il consigliere regionale ha citato in primis l'inserimento delll’Alta Valnarecchia tra le 4 aree interne regionali e l’istituzione del nuovo Gal a favore dell’agricoltura. "L’Emilia Romagna ha individuato la vallata tra le 4 aree su cui intervenire in via prioritaria, elaborando specifici percorsi di sviluppo locale con la collaborazione attiva delle comunità di riferimento. La strategia Paesaggi da vivere propone un’idea di sviluppo fondata sui settori trainanti del territorio: l’agricoltura e il turismo naturalistico e culturale".

Pruccoli ha poi inteso ricordare con “il gran lavoro svolto dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini, un impegno serio, concreto e affidabile che merita la piena riconferma, anche per il gran lavoratore che è e che si è dimostrato in questo quinquennio il Presidente della Regione”. Giorgio Pruccoli ha poi ringraziato per il pieno di voti riscosso cinque anni fa e con il quale ha iniziato l’attività di consigliere regionale, svolta in diverse commissioni e con differenti ruoli. “Mi sono riproposto come il conoscitore più accreditato per continuare dar voce a queste nostre comunità. Ho insomma chiesto nuovamente piena fiducia per poter proseguire un lavoro che credo abbia già portato buoni ed evidenti frutti. Con l'esperienza maturata in questi primi cinque anni, tutto questo impegno potrebbe ancora migliorare e portare ad altri risultati”. Pruccoli vorrebbe seguitare “nella speranza che si uniscano presto anche i comuni di Sassofeltro e Montecopiolo”.