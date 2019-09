Elezioni regionali, al via la campagna elettorale della Lega: a Riccione arriva Salvini

Matteo Salvini torna in Romagna da ex ministro dell'Interno. Il leader della Lega è atteso a Riccione alle 16 per un comizio insieme alla candidata del Carroccio alle prossime regionali, Lucia Borgonzoni. Saranno presenti anche i deputati Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli e il segretario provinciale della Lega, Bruno Galli.