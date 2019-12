Elezioni regionali, Bonaccini a Riccione e dintorni: fitto programma di incontri e dibattiti

Lunedì Stefano Bonaccini, candidato per la Regione per il centro-sinistra, sarà a Rimini e provincia. Di seguito tutti gli appuntamenti. Si parte alle ore 13, San Clemente (RN) con una visita alla Cantina Ottaviani, azienda di famiglia che lavora in una filiera di produzione con i produttori locali, una cantina e una vigna di proprietà e i cui vini hanno ottenuto premi e riconoscimenti (via Pian di Vaglia, 17), alle ore 14, Morciano di Romagna (RN) visita alla Casa di Cura Montanari, la più antica Casa di Cura dell’Emilia–Romagna, fondata nel 1913 e ancora oggi fondamentale presidio sanitario della Valconca (via Roma 7); dalle 15.30 sarà Riccione: passeggiata al porto, poi alle 16 visita del centro storico (partenza dal bar Pepper, viale Lazio 12), alle 16.30, visita zona Dante – Alba (partenza da Centro 21, via Limentani 15), alle 17.15 passeggiata Viale Ceccarini e saluto ai commercianti; alle 18 sempre Riccione comizio e aperitivo pubblico (Bevabbè, Viale F. Corridoni 37). Infine alle 21 a San Giovanni in Marignano (RN): iniziativa pubblica (Teatro Massari, via Serpieri 6).