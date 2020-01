Elezioni regionali, Bonaccini in tour a Rimini nella stessa giornata di Salvini: le tappe in città

Prosegue il tour elettorale di Stefano Bonaccini in Romagna in vista delle prossime elezioni regionali. Sabato 11 gennaio Stefano Bonaccini a Rimini e nel cesenate. Partenza da Rimini, alle 8.30 per un incontro con i frontalieri, nella sede della provincia. Alle 10, invece, incontrerà i cittadini al Mercato Coperto per poi spostarsi alle 11.30 al Museo delal Città per il convegno “Politiche abitative e ruolo della casa nello sviluppo del Paese”. Alle ore 13, invece, incontro con operatori del settore al Club Nautico (Piazzale Boscovich, 12).

L'attacco di Matteo Salvini: "A Rimini spaccio e residenze fittizie col malgoverno del Pd"

„Il leader del Carroccio torna di nuovo nel Riminese per sostenere Lucia Borgonzoni. Tre le tappe che lo vedranno protagonista sabato. Primo appuntamento alle 11 in piazza Tre Martiri a Rimini, in concomitanza col mercato ambulante. Poi nel pomeriggio Salvini si sposterà in Valmarecchia: alle 16.30 sarà in piazza Europa a Villa Verucchio davanti al bar Ghetto 46 e alle 19 in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria.“