Elezioni regionali, ecco chi sono i quattro candidati di Europa Verde

L’Onda Verde Europea si concretizza sempre più e arriva anche in Italia, nella provincia di Rimini. Alle prossime elezioni regionali del 26 Gennaio Europa Verde (nuovo progetto dei Verdi che entrano a far parte della grande famiglia degli European Greens), in coalizione con il centrosinistra per Bonaccini presidente, parteciperà con una propria lista, un proprio simbolo e un ambizioso programma elettorale. I candidati della provincia di Rimini sono persone del territorio, lavoratrici e lavoratori con esperienze e sensibilità diverse che cercano di rendere il più leggera possibile la loro impronta ecologica.

Davide Beligotti, 38 anni, di Riccione, ma residente a Misano Adriatico da dieci anni. Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Bologna fa l’imprenditore. Cresciuto nel mondo sportivo del nuoto riccionese ha imparato i veri valori dello sport: collaborazione, sacrificio, rispetto delle regole, tolleranza e inclusione. "Mi sono avvicinato alla politica perchè credo sia arrivato il momento storico in cui ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità, l’emergenza climatica e ambientale sono una priorità quanto la giustizia sociale e la salute. Sul territorio riminese abbiamo avviato un dibattito di idee “green” fortemente partecipativo, che mette al centro le persone e l’ambiente, un modello sociale nuovo che creerà nuove opportunità. Mobilità dolce, green economy, più salute grazie alla prevenzione primaria, tutela dei diritti degli animali, sono solo alcune delle battaglie che porteremo avanti e siamo sicuri che raggiungeremo risultati importanti“

Monica Barogi , 56 anni, di Misano Adriatico, vive tra Mondaino e Bologna. Laureata in lettere classiche e storia antica, svolge l’attività di archeologa sia in Italia che all’estero. Attualmente lavora come dirigente al museo della preistoria di San Lazzaro di Savena e come direttrice dei Musei di Mondaino. "Da sempre nutro una grande passione per l’ambiente, in particolare per il mare; conosco perfettamente il territorio della Valconca e della provincia di Rimini, la fauna, la flora, le fragilità e le criticità presenti a livello ambientale. Ho partecipato a molte battaglie per evitare speculazioni edilizie e per tutelare i beni culturali del riminese, che rappresentano non solo la nostra memoria ma un’incredibile risorsa per il turismo”.

Claudio Cerquetti , 42 anni, di Rimini, diploma di geometra. Lavora nel settore della grande distribuzione con ruolo di assistente di negozio e consigliere di zona per progetti legati al territorio. Attivo nel volontariato dal 2003 nel settore della tutela ambientale e successivamente nella protezione civile del comune di Rimini. "Credo fortemente nella scuola e nell’agricoltura di sussistenza, sia come strumenti culturali che come opportunità di rivoluzione sociale. La scuola riveste un ruolo fondamentale per promuovere il cambiamento a favore sia di un rapporto più equilibrato e consapevole fra uomo e ambiente, sia di una società inclusiva e aperta anche alle diversità e alle esigenze dei più deboli".

Cristina Mengozzi, 46 anni, di Cesena, sposata con due figli. Si è laureata in economia all’Università di Bologna e lavora come responsabile commerciale di un’importante azienda del territorio. “Amo la natura e mi impegno ogni giorno per lasciare ai nostri figli un mondo più sano, attraverso le scelte e le azioni che mettiamo in pratica ogni giorno possiamo fare tanto per il territorio in cui viviamo e per accrescere la cultura ambientale della società. Come Europa Verde ci impegneremo per far piantare 4 milioni e mezzo di nuovi alberi, uno per ogni emiliano-romagnolo. Serviranno ad abbellire il paesaggio, a creare foreste urbane, a sequestrare la CO2, a migliorare la qualità dell’aria specialmente nei centri urbani".

"Non possiamo perdere cinque anni. Saranno anni critici per il clima e per l’ambiente. Se saremo eletti con un buon numero di consiglieri verdi, si potrà far virare la regione verso una politica davvero ecologica (e non un blando greenwashing). Saremo vigili e garanti dei valori in cui crediamo".