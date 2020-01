Elezioni regionali, sondaggio Demopolis-Citynews: le priorità dei cittadini che guideranno il voto

Il lavoro è sempre in cima alle priorità dei cittadini dell'Emilia-Romagna, sebbene i dati ufficiali non indichino un'emergenza per l'occupazione in regione. E' il dato che emerge dal sondaggio Demopolis-Citynews. Nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni in Emilia Romagna, così come del gradimento dell'attuale Governo regionale e delle principali criticità avevamo già resi noti i risultati emersi dal sondaggio messo a punto a fine dicembre scorso da Demopolis per il Gruppo editoriale Citynews, a cui RiminiToday appartiene. Ora ci soffermiamo invece su un altro aspetto che è scaturito dall'indagine, ovvero le priorità dei cittadini per il futuro della Regione,

Le politiche per l’occupazione ed il lavoro, indicate dal 54% sono al primo posto nell’agenda dei cittadini per il futuro Governo della Regione in Emilia Romagna: Sul podio anche la richiesta di investimenti in strade, viabilità ed infrastrutture (45%) e di una maggiore sicurezza nelle città (43%). Oltre un terzo degli intervistati vorrebbe inoltre una maggiore attenzione all’ambiente e alla lotta all’inquinamento (41%), piena efficienza della sanità pubblica (40%, in linea con la tradizione degli ultimi decenni), lo snellimento della burocrazia regionale (37%) ed interventi mirati di messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici (36%).

Sondaggio elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: la metodologia

Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis, dal 18 al 22 dicembre 2019 con metodologia cawi-cati, per il gruppo editoriale Citynews, su un campione stratificato di 4.008 cittadini maggiorenni residenti in Emilia Romagna. Coordinamento dell’indagine a cura del direttore di Demopolis Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Supervisione della rilevazione demoscopica con metodologia cawi-cati di Marco E. Tabacchi. Una parte della rilevazione cawi è stata effettuata online tra i lettori delle testate Today presenti nella Regione. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it