Chiusi i seggi, la diretta elettorale delle elezioni regionali 2020

Inizia la diretta elettorale di RiminiToday che seguirà lo spoglio delle elezioni regionali 2020 dell'Emilia-Romagna fino all'elezione del nuovo presidente.

02.20 - "E' stato un grande risultato, per la prima volta nella storia dopo 50 anni questa regione era contendibile". Così Lucia Borgonzoni, in sala stampa, allo Zanhotel di Bentivoglio, commenta il voto. "Domani faremo analisi e risponderò a domande sul voto".

01.56 - Quelli della Lega "mi invitavano a fare le valigie, a non provarci nemmeno. Ho sempre consigliato di essere prudenti perchè l'arroganza non paga mai". Lo dice Stefano Bonaccini. Puntando al voto nazionale "la si è voluta mettere su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su un altro terreno". Gli "emiliano-romagnoli non gradiscono molto che suoni ai loro campanello". E dunque "grazie- dice Bonaccini- ai tantissimi che hanno dato una mano in questa campagna elettorale, che abbiamo affrontato col sorriso sulle labbra anche quando hanno provato ad usare argomenti che poco avevano a che fare col voto regionale. Partivamo da un -7% delle europee, abbiamo messo in campo una coalizione molto larga e molto civica. Dovevamo recuperare tante persone che erano rimaste a casa cinque anni fa. C'è stata una partecipazione robusta, importante per la qualita' della democrazia".

01.34 - "Chi sparisce non è il Movimento 5 stelle, che è in linea con le aspettative al 6% di lista. Sparisce, in Emilia-Romagna, Forza Italia al 2%". Così, il candidato del M5s al governo della Regione, Simone Benini, ha risposto su Facebook alle dichiarazioni del leader del Carroccio, Matteo Salvini, che in conferenza stampa, riguardo alle regionali, ha detto che il M5s "scompare". "Grazie a tutti - prosegue Benini - e ora le sentinelle utili sotto con i temi: autobus gratuiti, 4.5 milioni di alberi, riapertura punti nascite, legge acqua pubblica, riconversione ecologica, nessuna deroga alla legge azzardo".

01.30 - Massiccio ricorso al voto disgiunto per Bonaccini. Secondo la lettura delle proiezioni Rai, Bonaccini beneficia del voto disgiunto per circa un 4% dell'elettorato, circa la metà proveniente dal centro-destra e l'altra metà dal M5S.

00.52 - In Emilia Romagna canta vittoria il segretario del Partito Democratico che, dalla segreteria del Nazareno, ha commentato i risultati. "Seguiamo questi dati con grande attenzione - ha dichiarato Nicola Zingaretti. - Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini. Mi sembra che i dati ceh stanno emergendo confermano una grande vitalità dell'elettorato. Un immenso grazie al movimento delle sardine che ha portato una scossa democratica contro una destra estremista. Ha aiutato la democrazia italiana ad essere più forte. Oggi Matteo Salvini ha perso le elezioni quando chiedeva un voto per dare una spallata al governo, Il partito Democratico è il pilastro fondamentale per costruire un argine contro le destre estremiste come la Lega. Sono contento per i cittadini emiliano romagnoli che continueranno ad avere un grande presidente di regione.

ORE 00.36 - Alle elezioni regionali in Emilia Romagna il candidato presidente del centrosinistra Stefano Bonaccini è al 48,6%, secondo la seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai. La candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni è invece al 45,5% mentre il candidato del Movimento 5 Stelle Simone Benini è al 4%. La Lega al 31,7% e il Pd al 31,3%. La copertura del campione è dell'11%.

ORE 00.27 - Divergenze nelle proiezioni sulle regionali in Emilia Romagna tra i sondaggisti. A fronte dei rilevamenti Swg che davano oltre 10 punti di vantaggio per Stefano Bonaccini nei confronti di Lucia Borgonzoni, con copertura dell'8%, il consorzio Opinio per la Rai segnala poco più di 2 punti di vantaggio per il candidato del centrosinistra con la copertura del 6% del campione (48,2% Bonaccini, 45,9% Borgonzoni).

ORE 00.16 - Matteo Salvini parla davanti alle telecamere da Bologna e, dopo aver commentato il voto in Calabria, analizza la situazione in Emilia Romagna. "In Emilia Romagna è stata una cavalcata eccezionale, commovente, sono contento di aver incontrato migliaia e migliaia di persone - ha dichiarato il leader della Lega. - Avere una partita aperta è un'emozione dopo che per 70 anni per la prima volta c'è una battaglia. Da quando ci sono le elezioni, in Emilia Romagna la partita era chusa ancora prima di comciare. Chiunque vincerà, che si chiami Lucia o Stefano, ma quando il popolo vota ha sempre ragione, chiunque vinca ha meritato di vincere. Lucia in quanto donna ha subito attacchi squalificanti. Riconfermeneremo tutto quelo promesso come il porto di Rimini e l'aeroporto di Forlì. In Emilia Romagna ci torno, porto nel cuoreSan Patrignano, le aziende del prosciutto, Museo del Sic, Ranchio, luoghi da scoprire. Uno dei due alleati di governo, il M5s sostanzialmente scompare in Emilia-Romagna in un delle regioni in cui è nato. Qualcosa domani a Roma cambierà. Sono contento della risposta che c'è stata. Veniamo dopo a commentare i dati veri perchè di solito i politici non commentano exit poll e proiezioni".

ORE 00.12 - "Se vinciamo in Emilia sarà un trionfo per il centrodestra, ma anche un testa a testa per noi sarà una vittoria morale...". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, stasera a Lamezia Terme, commentando gli exit poll sulle regionali.

ORE 00.10 - "In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfitto nelle urne. È stata una campagna elettorale convinta, per noi di Italia Viva senza risparmio, anche con l'urgenza di rimotivare alla politica e al voto quanti in questi anni se ne erano allontanati". Lo scrive Teresa Bellanova di Italia Viva su Fb. "Ci sarà tempo per analisi più puntuali ma un dato emerge nettamente: un candidato unitario, credibile e attrattivo, e un percorso realmente condiviso sono il viatico migliore per sconfiggere il centro destra a trazione leghista". "Un fortissimo abbraccio al Presidente Bonaccini, alle donne e agli uomini della sua lista che si sono confermati un importante valore aggiunto, a tutte e a tutti gli eletti. E all'Emilia Romagna che in questo modo afferma senza ombra di dubbio di voler proseguire col buon governo di Stefano e di tutte e tutti coloro che lo affiancheranno nei prossimi anni".

ORE 00.00 - Più prudenti le proiezioni Rai elaborate dal consorzio 'Opinio'. Secondo tali proiezioni, con copertura del campione al 6% Stefano Bonaccini è al 48,2%, Lucia Borgonzoni al 45,9%, Simone Benini 4,3%. Quindi appena due punti di scarto tra i due candidati più votati.

ORE 23.40 - I nuovi exit poll aumentano la forbice tra Bonaccini e la Borgonzoni che si giocano un distacco del 5%. Il candidato del centro sinistra è dato tra il 48% e il 52% mentre quella del centro destra tra il 43% e il 47%.

ORE 23.35 - I dati definitivi sull'affluenza comune per comune. Bellaria-Igea Marina 65,15% (37,03% nel 2014), Casteldelci 69,65% (37,12%), Cattolica 60,24% (31,05%), Coriano 66,17 (33,22%), Gemmano 47,12% (24,01%), Maiolo 67,32% (37,31%), Misano Adriatico 63,59% (29,49%), Mondaino 64,30% (25,41%), Montefiore 54,28% (25,13%), Montescudo-Montecolombo 55,28%, Morciano di Romagna 61,40% (33,08%), Novafeltria 65,52% (35,30%), Pennabilli 62,48% (36,09%), Poggio Torriana 65,88% (31,21%), Riccione 64,35% (34,08%), Rimini NP, Saludecio 54,71% (21,55%), San Clemente 58,98% (33,02%), San Giovanni in Marignano 65,09% (34,10%), San Leo 56,19% (31,13%), Sant'Agata Feltria 57,26% (30,32%), Santarcangelo di Romagna 69,50% (35,75%), Talamello 59,06% (31,09%), Verucchio 64,83% (32,71%)

ORE 23:20 - La prima dichiarazione di Bonaccini è stata per chi ha lavorato alla macchina elettorale: "Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando nei comuni e nei seggi: presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, dipendenti comunali e forze dell'ordine. In modo ordinato e accogliendoci con un sorriso ci hanno permesso di esercitare la democrazia".

ORE 23.06 - Il primo dato che balza agli occhi in questa tornata elettorale è il ritorno alle urne degli elettori quasi raddoppiato rispetto alla precedente elezione del 2014. A Rimini, alla prima rilevazione delle 12, aveva votato il 19,86%, controlo lo 7,78% di sei anni prima, salito al 54,55% (26,25% nel 2014) per chiudersi alle 23 col 64%. Anche il dato regionale indica una forte crescita dei votanti col 67,05%

ORE 23.00 - I primi exit poll indicano il candidato del centro sinistra, Stefano Bonaccini, in vantaggio con una forbice tra il 44% e il 51%, Lucia Borgonzoni del centro destra sarebbe tra il 44% e il 48%, mentre il grillino Simone Benini tra il 2% e il 5% e Marta Collot di Potere al Popolo tra lo 0% e il 5%.

ORE 23.00 - Buonasera ai lettori di RiminiToday, inizia la diretta elettorale di RiminiToday che seguirà lo spoglio delle elezioni regionali 2020 dell'Emilia-Romagna fino all'elezione del nuovo presidente con aggiornamenti in tempo reale.