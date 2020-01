Elezioni regionali, Emma Bonino a Rimini per la chiusura della campagna di Più Europa

Giovedì 23 Gennaio alla 15.30 al Foyer nel vicolo Pescherie 19/21 a Rimini, chiusura della campagna elettorale della lista Più Europa, PSI, PRI. Insieme ai candidati all’elezioni regionali sarà presente Emma Bonino per incontrare i cittadini.

Più Europa in campo alle regionali per sostenere Bonaccini

„I 4 candidati: il capolista è Giuseppe Scassellati Sforzolini, avvocato originario di Pennabilli, si occupa di diritto societario e europeo. Ha lavorato per diversi anni a Bruxelles. Paola Antili, riminese del Borgo Mazzini. Libera professionista fiscale e amministrativa. Impegnata nel sociale, nella lista rappresenta il partito repubblicano. Carmela Carnevale, ingegnere elettronico, originaria della Basilicata ma da diversi anni al Nord. Durante gli studi universitari inizia la sua militanza per il Partito Socialista. Segue le tematiche della questione femminile e del mondo del lavoro. Jacopo Vasini , 25 anni, laureato in scienze politiche e laureando in Storia, di Bellaria Igea Marina. Esponente del gruppo riminese di +Europa. Attivo nell’associazionismo e attento alle tematiche ambientali e giovanili.“