Elezioni regionali, Forza Italia: "Dalla Romagna ripartiamo per riaffermare l’unità del centrodestra"

"Dalla Romagna ripartiamo per riaffermare l’unità del centrodestra". Lo hanno detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, e il commissario Emilia-Romagna per Forza Italia, Adriano Paroli, in occasione dell'apertura della campagna elettorale degli azzurri in vista delle Regionali del prossimo gennaio. "La squadra c’è, Forza Italia ha validissimi amministratori sul territorio ed ovunque, anche nei Comuni dell’Emilia-Romagna, abbiamo dimostrato che l’esperienza del centrodestra unito sa essere vincente", hanno evidenziano Bernini e Paroli.

"A Forlì veniamo dalla bellissima vittoria di Gianluca Zattini, un vero amministratore del fare. Abbiamo rappresentanti competenti, coraggiosi, appassionati, in tutta la Romagna, come Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria - proseguono -. Ovunque dimostriamo che l’alleanza naturale, per costruire la vera alternativa a decenni di governo monocolore delle sinistre, è quella del centrodestra unito. Alle regionali guardiamo con grandissima positività, nella certezza che Forza Italia sarà decisiva per la vittoria e per il mantenimento di un equilibrio necessario alla coalizione, equilibro garantito dalla nostra storica tradizione liberale".

"Dalla Romagna, con le sue eccellenze turistiche e gastronomiche, con la sua imprenditoria sana che non si arrende mai dinanzi alle difficoltà, ripartiamo per riaffermare, una volta di più, la certezza che il centrodestra si presenterà unito alle regionali, contro tutti gli inciuci, contro i “calderoni” che mettono dentro tutto e il contrario di tutto e che, da sinistra, si stanno funestamente prospettando - concludono -. Noi andremo avanti con le nostre proposte, concrete, credibili, realizzabili. Perché da sempre il centrodestra, quale forza di governo, sa dimostrare realismo, capacità, competenza e professionalità".