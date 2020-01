Elezioni regionali, bagno di folla per Giorgia Meloni: "Siamo vicini alla vittoria"

Sicurezza, famiglia, recupero delle tradizioni, infrastrutture. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha affrontato punto dopo punto i temi caldi della campagne elettorale in un Palas gremito per il suo arrivo. Meloni è intervenuta giovedì sera e, come sottolinea Federico Brandi, "ha infuocato la folla", tra applausi e consensi.

Giorgia Meloni non ha dubbi: "Possiamo davvero credere nella vittoria, ovunque siamo andati abbiamo trovato una grande accoglienza e partecipazione, oltre le aspettative. Se il centrosinistra perde la sua roccaforte anche il presidente Mattarella dovrà prenderne atto". Cavallo di battaglia della Meloni è stata la sicurezza, citando anche la classifica del Sole 24 ore: "un tema ignorato dalla sinistra". La presidente di Fratelli d'Italia ha sottolineato la situazione riminese, lanciando l'allarme.

Ad accompagnare la Meloni oltre il parlamentare Galeazzo Bignami, coordinatore regionale del partito. Ad accoglierli a Rimini oltre a Federico Brandi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia di Rimini, i quattro candidati in corsa alle prossime elezioni regionali, il consigliere comunale Gioenzo Renzi, Pasquale Barone, Beatriz Colombo e Nicoletta Gagliani.

Per Brandi “vincere le elezioni regionali darebbe una spallata al Governo Conte, il primo avviso di sfratto ad un governo che nulla a che vedere con la volontà popolare – prosegue – Fratelli d’Italia, assieme a Lega e Forza Italia, si impegnerà per dare a questa regione ciò che veramente si merita, un nuovo governatore e nuove idee che possano rilanciare il nostro territorio e la nostra economia".