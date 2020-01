Elezioni regionali, Giorgia Meloni presenterà a Rimini i candidati di Fratelli d'Italia

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sarà a Rimini venerdì 17 gennaio per sostenere i candidati riminesi della lista in corsa alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Accompagnata da Galeazzo Bignami, commissario regionale incaricato a condurre il

partito sino alle prossime elezioni, sarà affiancata Federico Brandi, portavoce provinciale, e i candidati riminesi che correranno per un posto in Regione.

La rosa dei candidati vede la presenza del Consigliere comunale Gioenzo Renzi (capolista), Pasquale Barone (già consigliere di Alleanza Nazionale ed ispettore di Polizia Municipale), Beatriz Colombo (responsabile regionale del dipartimento tutela vittime) e l’Avvocato Nicoletta Gagliani. Per Brandi “sarà l’occasione per mostrare all’On. Giorgia Meloni quanto lavoro ed impegno è stato profuso durante gli anni, con coerenza e determinazione abbiamo lavorato costantemente su tutto il territorio per portare avanti le battaglie di Fratelli d’Italia.”

“Il passaggio di Giorgia Meloni, oltre a dare lustro alla città, sarà un incentivo per i nostri candidati a dare il massimo fino alla fine – prosegue Brandi – queste elezioni sono una partita contendibile, perdere queste elezioni significherebbe dar la possibilità alla sinistra di riorganizzarsi. Se vinciamo, il Governo sarà il passo successivo” conclude. Già nella mattinata di mercoledì Brandi, coordinatore provinciale del partito della Meloni, presenterà i candidati alla stampa assieme a Bignami.