Elezioni regionali, i candidati di Emilia-Romagna coraggiosa si presentano ai cittadini

Domenica 12 gennaio i candidati di Emilia-Romagna Coraggiosa della provincia di Rimini - Chiara Zamagna, Alfio Fiori, Mara Marani, Fabio Mina - saranno a Cattolica, nello Spazio Z di RadioTalpa'Z per un’intervista e per presentare il programma della lista a sostegno di Stefano Bonaccini. L’evento è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. "Patto per il clima, politiche a sostegno del lavoro di qualità e della casa, trasporto gratuito per i giovani, inclusività dei servizi offerti: Emilia-Romagna Coraggiosa è un progetto per il futuro, credibile e capace di unire le esperienze migliori della nostra terra - spiegano i candidati - Un progetto civico che mette insieme competenze e sensibilità diverse per costruire una visione comune di futuro per i prossimi cinque, dieci, vent’anni".