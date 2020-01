Elezioni regionali, il candidato Stefano Lugli fa tappa nel Riminese

Sabato 18 gennaio per tutta la giornata il candidato alla Presidenza per le regionali 2020 della lista "Altra Emilia-Romagna" sarà nella provincia di Rimini: dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Tre martiri a Rimini al banchetto incontrerà sostenitori e curiosi.

Dalle ore 13 presenzierà al pranzo di autofinanziamento a S. Andrea in Casale, ed alle ore 16 presso Radio talpa a Cattolica si terrà un incontro con la cittadinanza dove illustrerà il programma elettorale e affronterà le tematiche più attuali.

Durante i momenti della giornata saranno presenti anche i candidati al Consiglio regionale della lista Altra E.R.: Eliana Cugnetto, Carla Gozzi, Francesco Gualdi ed Alessandro Corbelli.