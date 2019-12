Elezioni regionali, in corsa anche i No vax: il candidato alla presidenza è un medico

I no vax sono riusciti a raccogliere le firme necessarie e quindi saranno presenti sulle schede elettorali del 26 gennaio in Emilia-Romagna. Il candidato alla presidenza sarà il medico ferrarese Domenico Battaglia. Lo annuncia lo stesso Movimento 3V in una nota. "In sei province -Bologna e, da ovest ad est, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini- e' stato raggiunto il numero di firme necessario per la presentazione delle liste del Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verita' alle prossime elezioni regionali. Nei prossimi giorni quasi certamente raggiungeranno l'obiettivo altre due province, Parma e Modena. Abbiamo dunque la certezza di essere presenti sulle schede elettorali del 26 gennaio prossimo". L'"emergenza vaccini e salute sono al centro del programma di Movimento 3V, ma, nel rispetto del principio di precauzione e a tutela di ogni forma di vita e dei diritti umani, sono inoltre stati fissati obiettivi ben precisi su ambiente, infrastrutture, alimentazione, agricoltura, famiglia, scuola e partecipazione", si legge ancora nella nota.

(Fonte Agenzia Dire)