Elezioni regionali, l'Arcigay: "Ha perso l'odio e il disprezzo, ora un assessorato ai Diritti"

"Noi comitati Arcigay Emilia-Romagna esprimiamo una viva soddisfazione per la sconfitta della retorica dell'odio e del disprezzo della Lega - afferma Marco Tonti, presidente riminese Arcigay Rimini Alan Turing - la quale aveva messo tra gli impegni elettorali l'abolizione della recente legge contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere. Siamo convinti, come dichiarato anche dal sindaco di Bologna Virginio Merola, che l'approvazione della legge sia stato un elemento di questo successo elettorale. È conseguenza naturale dei valori che rendono forte la nostra regione, anche in questo elettori ed elettrici hanno riconosciuto una valorizzazione della nostra storia e una difesa dei nostri valori democratici.

Insieme alle nostre congratulazioni al riconfermato presidente Bonaccini, esprimiamo soddisfazione per la nuova elezione e la riconferma di molte consigliere e consiglieri che hanno sostenuto le nostre battaglie, e registriamo la sconfitta sul piano delle preferenze di molti di coloro che hanno sostenuto l'emendamento anti-gpa che ha rischiato di affossare la legge contro l'omo-transfobia. Bisogna che i partiti della coalizione vincente, a partire dal PD, riflettano profondamente sui dettagli di questo risultato e degli elementi che l'hanno reso possibile, e considerino quanto sia vissuto positivamente a livello della società la difesa dei diritti delle persone. Invitiamo quindi nella composizione della prossima Giunta a istituire un assessorato ai Diritti, per continuare e rilanciare questa bellissima storia di civiltà politica".