Elezioni regionali, Salvini torna nel Riminese: tappe a Cattolica e al Sigep

Cattolica e la Fiera di Rimini sono le due mete che toccherà Matteo Salvini domenica 19 gennaio, accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

Alle 9 il leader della Lega incontrerà il pubblico allo Staccoli Caffè, in via Dottor Ferri 2, mentre, alle 11, visiterà il Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale, in svolgimento alla Fiera di Rimini.