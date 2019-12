Elezioni regionali, si candida la giovane Ilaria Livi (M5S): "Studiato all'estero e viste diverse culture"

Per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna, fra i candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle della circoscrizione di Rimini ci sarà Ilaria Livi. La più giovane dei candidati pentastellati, di 22 anni da poco compiuti, risiede a Misano Adriatico fin da bambina e da diversi anni è membro del gruppo M5S di Misano. Ha conseguito una laurea in Economia e Finanza presso l’Università di Bologna, con il massimo dei voti, e ora studia Food and Environmental Economics a Milano. Era stata precedentemente candidata consigliere comunale per il M5S di Misano.

“Ho avuto la fortuna di conoscere studenti e adulti da tante città italiane, avendo studiato da fuori sede fin dall’inizio dell’università e incontrare tante persone di tante culture diverse durante il mio recente Erasmus in Irlanda. Ringrazio le opportunità che queste esperienze continuano a darmi. Sono riuscita a sviluppare una grande capacità di ascolto e cerco di partecipare ogni volta che organizziamo un banchetto, un evento o una serata informativa perché apprezzo molto l’empatia e il dialogo che si instaura con le persone”, dichiara Livi.

E per concludere aggiunge: “Ho incontrato più volte in questi anni Simone Benini e lo considero il Presidente di Regione che l’Emilia-Romagna merita di avere. E’ sempre pronto al dialogo, ad ascoltare, recepire e trovare soluzioni condivise con i cittadini. Personalmente mi farò portatrice dei temi più sentiti a livello locale, come contrastare la costruzione di un nuovo centro commerciale o l’estrazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare che causano spesso disagi, senza tralasciare i miei principali interessi riguardo alla valorizzazione e il coinvolgimento dei giovani, l’economia green e circolare”.