Elezioni regionali, un incontro coi candidati della rete civica 'Borgonzoni presidente'

Martedì 14 fennaio dalle ore 20.30, si terrà un incontro pubblico presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina organizzato dalla Lista "Progetto Emilia Romagna rete civica Borgonzoni presidente". Presieduto dalla Portavoce Domenica Mimma Spinelli, l’incontro aperto ai cittadini sarà l’occasione per conoscere i 4 candidati in lista per il collegio di Rimini e Provincia, Claudio di Lorenzo, Paola Maggini, Marisa Grossi e Roberto Baschetti.

"Il rapporto con i cittadini ed il ruolo dei territori al centro dell’azione amministrativa che dovrà vedere impegnata l’Istituzione Regione nella prossima Legislatura. Il 26 Gennaio giorno delle votazioni, costituisce una data importante per noi cittadini Emiliano Romagnoli - spiegano - La nostra lista vuole pertanto offrire un contributo di programma e di idee per il futuro della nostra Regione puntando ad un miglioramento di governo della stessa ed un cambiamento profondo di una gestione amministrativa cristallizzata ed oggi logorata. Politiche per il Turismo con il ruolo essenziale dell’associazionismo, Politiche per il Lavoro, Infrastrutture e mobilità, Politiche per l’ambiente e la sostenibilità saranno pertanto al centro del percorso programmatico che punta all’allargamento dei consensi al centro–destra ritagliandosi un ruolo di profonda novità nel panorama di scelta di ogni singolo elettore".