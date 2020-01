Elezioni regionali, Zingaretti torna in Riviera per Bonaccini e il candidato riparte col tour nel Riminese

"Il segretario nazionale Nicola Zingaretti tornerà a fare visita alla nostra città: un importante segno di vicinanza alla realtà riminese, dimostrazione della voglia del Pd di stringere legami sempre più forti con gli elettori e con la cittadinanza - annuncia Filippo Sacchetti, segretario provinciale Pd - La visita di sabato di Zingaretti prevede infatti due appuntamenti: il primo alle 15 in Valmarecchia, al Gruppo Carli di Torello, nel comune di San Leo, e il secondo alle 18 al borgo San Giuliano, all'invaso del ponte di Tiberio. Zingaretti scende in campo, in prima persona, per metterci la faccia, a sostegno di Stefano Bonaccini perché possa continuare a governare la nostra Regione, permettendo così all'Emilia Romagna di progredire all'insegna del benessere e dello sviluppo. Perché se la sanità è una delle migliori in Italia, se il welfare e le politiche occupazionali hanno portato a fare dell'Emilia Romagna una delle Regioni in cui la qualità della vita è più alta nel nostro Paese, una ragione c'è. Ed è il fatto di aver lavorato tenendo a mente obiettivi concreti, dimenticando slogan e populismi, sicuramente di più facile "presa" tra la gente, ma vuoti e privi di significato. Abbiamo sempre fatto politica e vera e continueremo a farla. Zingaretti tra la gente in città e tra i colli della Valmarecchia è la dimostrazione del nostro esserci, della nostra voglia di fare, del nostro metterci la faccia. Il progetto del Pd riminese, di rinnovamento e partecipazione, sta riscuotendo buoni risultati sul territorio e stiamo facendo una campagna elettorale straordinaria".

Il tour di Bonaccini

Ad anticipare Zingaretti a Rimini è nel frattempo Bonaccini che venerdì torna con diversi appuntamenti promossi dalle 6 Liste che sostengono la sua candidatura. Partenza alle 15.30 con visita all’azienda del Gruppo Maggioli a Santarcangelo di Romagna. Alle ore 17.30, all’Hotel Savoia, il Presidente Bonaccini incontrerà gli operatori di spiaggia della Riviera romagnola per affrontare insieme il tema “Concessioni e pertinenze”. All’incontro, coordinato da Sergio Pizzolante, prenderanno parte anche Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi Alle ore 19 Bonaccini si sposterà dal mare al centro storico di Rimini per partecipare nella Vecchia Pescheria a “Sardoncini e Sangiovese”, un momento di festa e di condivisione cui tutti sono invitati a partecipare. Ci sarà anche il Sindaco Andrea Gnassi. Alle 21 incontro pubblico al Centro Tarkosky.