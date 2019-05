Elezioni, Viviana Dal Cin (M5S) a Rimini: "Vogliamo cambiare le istituzioni europee"

Viviana Dal Cin, candidata M5S alle elezioni europee, sarà lunedì a Rimini per partecipare a "Incontriamo i candidati M5S alle Europee". L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, è organizzato dal meetup "Grilli pensanti Rimini" e si terrà alle 20.30 nella sala riunioni di Via XXIII settembre 124 (zona Celle). "E' bene che i candidati alle elezioni europee si presentino ai cittadini - spiega Dal Cin -, il voto è importante e deve essere una voto consapevole che può diventare tale solamente avendo un confronto diretto con gli elettori".

Dal Cin è l'organizzatrice del gruppo di attivisti che fanno riferimento al M5S di Trieste. Vive e lavora nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia ma è nata nel 1978 a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. E' laureata in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari, ha una specializzazione in finanza quantitativa e lavora nell'area investimenti in un gruppo assicurativo internazionale.

"Vogliamo cambiare le istituzioni europee - racconta in chiusura la candidata pentastellata -, perché l’Europa che non interviene per impedire a paesi come il Lussemburgo di far pagare solo l’1 o 2 % di tasse a multinazionali che fanno miliardi di euro di utili, facendo concorrenza sleale alle aziende italiane, non è l’Europa che noi vogliamo".