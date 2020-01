Elly Schlein di Emilia-Romagna Coraggiosa in vista a Rimini coi candidati alle regionali

La mattinata di Elly Schlein, promotrice della lista Emilia-Romagna Coraggiosa che corre per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio a sostegno del secondo mandato del Presidente Stefano Bonaccini, e capolista a Bologna, Reggio Emilia e Ferrara, inizia a Rimini, alle ore 10.00, con la presenza al banchetto in piazza Cavour per incontrare cittadini e cittadine e confrontarsi con loro sulle proposte per la regione. Il giro proseguirà assieme ai candidati Chiara Zamagna, Alfio Fiori, Mara Marani, Fabio Mina al mercato di Piazza Tre Martiri.